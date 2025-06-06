Российские гребцы не выступят на этапе Кубка мира в Италии

«Этап Кубка мира в Варезе мы точно пропустим, так как у нас много других гонок, — рассказал Свирин. — Мы уже приняли участие в чемпионате Европы, в эти дни проходит Большая московская регата. В наших планах участие в швейцарском этапе Кубка мира. Если документы успеем оформить, то туда команда съездит, и после этого будем уже готовиться к чемпионату мира в Китае».