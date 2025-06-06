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Российские гребцы не выступят на этапе Кубка мира в Италии

Соревнования пройдут 15—17 июня.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские гребцы приняли решение пропустить этап Кубка мира в итальянском Варезе, который пройдет в середине июня. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Этап Кубка мира в Варезе мы точно пропустим, так как у нас много других гонок, — рассказал Свирин. — Мы уже приняли участие в чемпионате Европы, в эти дни проходит Большая московская регата. В наших планах участие в швейцарском этапе Кубка мира. Если документы успеем оформить, то туда команда съездит, и после этого будем уже готовиться к чемпионату мира в Китае».

Этап Кубка мира в Варезе пройдет с 13 по 15 июня, швейцарский Люцерн примет соревнования с 27 по 29 июня. Чемпионат мира по гребному спорту пройдет в Шанхае с 21 по 28 сентября.