Белоруски Попичич и Соболь стали чемпионками мира среди юниорок в каноэ-двойке

Наши девушки стали сильнейшими в мире в своей возрастной категории U18 на дистанции 500 метров в каноэ-двойке. В финале 25 июля Попичич и Соболь не оставили соперницам шансов — белоруски показали результат 2 мин 06,84 сек, опередив серебряных медалисток из Венгрии на две секунды. Тройку призеров замкнул дуэт из Германии.