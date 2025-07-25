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Белоруски Попичич и Соболь стали чемпионками мира среди юниорок в каноэ-двойке

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Мария Попичич и Полина Соболь одержали победу на проходящем в Португалии чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Наши девушки стали сильнейшими в мире в своей возрастной категории U18 на дистанции 500 метров в каноэ-двойке. В финале 25 июля Попичич и Соболь не оставили соперницам шансов — белоруски показали результат 2 мин 06,84 сек, опередив серебряных медалисток из Венгрии на две секунды. Тройку призеров замкнул дуэт из Германии.

Ранее в пятницу наш Вадим Лычев (U18) занял четвертое место в финале на 500-метровке в каноэ-одиночке, уступив бронзовому призеру всего 0,16 сек. Белоруски Юлия Ходько, Маргарита Мех, Екатерина Секретарева и Алеся Шубовская на этой же дистанции в байдарке-четверке стали седьмыми.