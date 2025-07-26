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Каноистки Трушкина и Неделькина стали чемпионками мира-U23 на 200-метровке

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Юлия Трушкина и Инна Неделькина одержали победу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Планетарный форум проходит в португальском Монтемор-у-Велью. 26 июля наши девушки стали сильнейшими в мире в возрастной категории U23 на 200-метровке в каноэ-двойке. Трушкина и Неделькина справились с дистанцией за 44,95 сек и более чем на секунду обошли серебряных призеров из Испании. Тройку лучших замкнул российский дуэт.

Также в субботу наш Глеб Чеботарев (U23) стал седьмым в каноэ-одиночке на этой же дистанции, а Полина Соболь и Анна Маржина показали четвертый результат в финале каноэ-двоек в категории U18. От бронзовых медалей белорусок отделили всего три десятые секунды. Кроме того, Юлия Ходько (U18) заняла восьмое место в байдарке-одиночке на 500 метров.