Каноистки Трушкина и Неделькина стали чемпионками мира-U23 на 200-метровке

Планетарный форум проходит в португальском Монтемор-у-Велью. 26 июля наши девушки стали сильнейшими в мире в возрастной категории U23 на 200-метровке в каноэ-двойке. Трушкина и Неделькина справились с дистанцией за 44,95 сек и более чем на секунду обошли серебряных призеров из Испании. Тройку лучших замкнул российский дуэт.
Также в субботу наш Глеб Чеботарев (U23) стал седьмым в каноэ-одиночке на этой же дистанции, а Полина Соболь и Анна Маржина показали четвертый результат в финале каноэ-двоек в категории U18. От бронзовых медалей белорусок отделили всего три десятые секунды. Кроме того, Юлия Ходько (U18) заняла восьмое место в байдарке-одиночке на 500 метров.