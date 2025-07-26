Каноистки Трушкина и Неделькина стали чемпионками мира-U23 на 200-метровке

Также в субботу наш Глеб Чеботарев (U23) стал седьмым в каноэ-одиночке на этой же дистанции, а Полина Соболь и Анна Маржина показали четвертый результат в финале каноэ-двоек в категории U18. От бронзовых медалей белорусок отделили всего три десятые секунды. Кроме того, Юлия Ходько (U18) заняла восьмое место в байдарке-одиночке на 500 метров.