Белоруски выиграли золото молодежного чемпионата мира в каноэ-четверке

Участие в финале каноэ-четверок на 500-метровке среди девушек до 23 лет приняли экипажи из девяти стран. Лучший результат показал белорусский квартет в составе Екатерины Семенцовой, Инны Неделькиной, Евы Данильчук и Анны Налетько — наши спортсменки преодолели дистанцию за 1 мин. 54,74 сек. и почти на секунду опередили ставших вторыми венгерок. Тройку замкнули представительницы Узбекистана.