Байдарочники Абалмасов и Ворожун взяли серебро молодежного ЧМ, у сборной 10 наград

Участники соревнований определяли лучших в двух возрастных категориях — до 18 и до 23 лет. Последнюю медаль в копилку нашей команды положили Эмиль Абалмасов и Георгий Ворожун (U23), которые выиграли серебро на дистанции 500 м в байдарке-двойке. В завершение программы 27 июля белоруски Юлия Ходько и Екатерина Секретарева заняли пятое место в этой же дисциплине среди юниорок, а Мария Мисюченко и Дарья Ключинская стали четвертыми в категории U23.