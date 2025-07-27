Байдарочники Абалмасов и Ворожун взяли серебро молодежного ЧМ, у сборной 10 наград

Участники соревнований определяли лучших в двух возрастных категориях — до 18 и до 23 лет. Последнюю медаль в копилку нашей команды положили Эмиль Абалмасов и Георгий Ворожун (U23), которые выиграли серебро на дистанции 500 м в байдарке-двойке. В завершение программы 27 июля белоруски Юлия Ходько и Екатерина Секретарева заняли пятое место в этой же дисциплине среди юниорок, а Мария Мисюченко и Дарья Ключинская стали четвертыми в категории U23.
В общей сложности из Португалии наши гребцы увезут 10 наград: 4 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. Чемпионами мира стали Мария Попичич и Полина Соболь (U18, С2, 500 м), Юлия Трушкина и Инна Неделькина (U23, C2, 200 м), Егор Овчинников и Вадим Лычев (U18, C2, 500 м), а также Екатерина Семенцова, Инна Неделькина, Ева Данильчук и Анна Налетько (U23, C4, 500 м).-0-