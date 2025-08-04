Российские юниоры пропустят ЧМ по гребле в Литве из-за проблем с визами

Российские юниоры не смогут выступить на первенстве мира по академической гребле для спортсменов до 19 лет из-за невозможности получить въездные визы, сообщил ТАСС президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Соревнования начнутся в Тракае с 6 августа.
«Ситуация в отношении некоторых стран остается сложной, и в силу невозможности получить визы сборная команда России до 19 лет не выступит на первенстве мира», — сказал Свирин.
В мае стало известно, что россияне пропустят июльский молодежный чемпионат мира в Польше. По словам Свирина, Польская ассоциация гребли выставила дополнительные требования к россиянам в виде политической декларации.
Взрослый чемпионат мира пройдет в сентябре в Шанхае, россияне смогут принять в нем участие.
Ранее проблемы с визами возникли у сборной по гребле на байдарках и каноэ: Чехия отказалась принимать россиян на чемпионате Европы.
Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова тогда объяснила «Матч ТВ», что регламент ICF по нейтральным спортсменам позволяет организаторам отказывать россиянам.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев после недопуска россиян заявил Vseprosport, что «нужно лишить чехов права проведения чемпионата Европы».
Сейм Литвы в 2022 году закрыл въезд в страну для граждан России, за исключением некоторых категорий.