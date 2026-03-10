Умер двукратный чемпион СССР по гребному спорту

Двукратный чемпион СССР по гребному спорту Сергей Коротких умер в возрасте 59 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.
«Федерация гребного спорта скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Александровича», — говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
Коротких становился чемпионом СССР в 1990 и 1991 годах, а также участвовал в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Он является победителем регат в США, Германии, Нидерландах и Франции, а также призером регаты в Люцерне (Швейцария).