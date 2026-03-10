Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер двукратный чемпион СССР по гребному спорту

Сергей Коротких скончался в возрасте 59 лет.

Источник: Телеграм-канал Федерации гребного спорта России

Двукратный чемпион СССР по гребному спорту Сергей Коротких умер в возрасте 59 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Александровича», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Коротких становился чемпионом СССР в 1990 и 1991 годах, а также участвовал в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Он является победителем регат в США, Германии, Нидерландах и Франции, а также призером регаты в Люцерне (Швейцария).