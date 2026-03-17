РУСАДА дисквалифицировало 16-летнего российского гребца за допинг

Выступающий в гребном слаломе 16-летний российский спортсмен Максим Скоков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В допинг-пробе Скокова было обнаружен запрещенный остарин.
Остарин (энобосарм) относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM), используется для повышения физической выносливости и увеличения мышечной массы.
Срок дисквалификации Скокова отсчитывается с 6 августа 2025 года. Гребец сможет вернуться в спорт в 2029 году.
Скоков побеждал на первенстве России по гребному слалому среди юношей до 17 лет.