РУСАДА дисквалифицировало 16-летнего российского гребца за допинг

Дисквалификация Максима Скокова за остарин завершится в августе 2029 года.

Источник: ТАСС

Выступающий в гребном слаломе 16-летний российский спортсмен Максим Скоков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе Скокова было обнаружен запрещенный остарин.

Остарин (энобосарм) относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM), используется для повышения физической выносливости и увеличения мышечной массы.

Срок дисквалификации Скокова отсчитывается с 6 августа 2025 года. Гребец сможет вернуться в спорт в 2029 году.

Скоков побеждал на первенстве России по гребному слалому среди юношей до 17 лет.