Умер серебряный призер Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

Дулеев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале в 1976 году в составе парной четвёрки без рулевого. На Олимпийских играх 1980 года в Москве он занял пятое место в парной двойке. Он также являлся двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.