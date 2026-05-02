Умер серебряный призер Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев скончался в возрасте 70 лет, сообщает Telegram-канал Федерации гребного спорта России.
«Евгений Васильевич внёс большой вклад в развитие отечественного гребного спорта. Федерация выражает искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Память о нем сохранится в истории российской гребли», — говорится в сообщении.
Дулеев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале в 1976 году в составе парной четвёрки без рулевого. На Олимпийских играх 1980 года в Москве он занял пятое место в парной двойке. Он также являлся двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.