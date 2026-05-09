Чешский каноист отказался получать награду с россиянином на этапе КМ

Чешский каноист, олимпийский чемпион Парижа на дистанции 1000 м Мартин Фукса не пришел на церемонию награждения призеров этапа Кубка мира в Венгрии.
На турнире в Сегеде Захар Петров и Фукса показал одинаковое время на дистанции 1000 м. Изначально россиянин был вторым, но затем после пересмотра фотофиниша организаторы решили вручить золото как Фуксе, так и Петрову. Третьим стал итальянец Габриэле Казадеи.
Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов рассказал «Матч ТВ», почему Фукса не пришел на церемонию награждения. «Не захотел, обиделся, потому что приняли решение о вручении двух золотых медалей. Но это все в рамках правил: если разница, по‑моему, несколько сотых секунды, то есть небольшая разница. В этих рамках они были в одном времени, поэтому судейская коллегия решила вручить две золотые медали», — сказал Архипов.
Россияне выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) в нейтральном статусе.