Чешский каноист отказался получать награду с россиянином на этапе КМ

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов рассказал «Матч ТВ», почему Фукса не пришел на церемонию награждения. «Не захотел, обиделся, потому что приняли решение о вручении двух золотых медалей. Но это все в рамках правил: если разница, по‑моему, несколько сотых секунды, то есть небольшая разница. В этих рамках они были в одном времени, поэтому судейская коллегия решила вручить две золотые медали», — сказал Архипов.