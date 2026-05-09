Россияне выиграли этап Кубка мира в каноэ-четверках на дистанции 500 м

В команде выступали Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов.

Источник: РИА "Новости"

БУДАПЕШТ, 9 мая. /ТАСС/. Россияне стали победителями соревнований каноэ-четверок на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов показали результат 1 минута 29,97 секунды. Второе место заняли спортсмены из Китая, отставшие от россиян на 0,29 секунды. Третьими стали венгры (отставание — 1,96 секунды).

Ранее ТАСС сообщал, что россияне Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли этап Кубка мира в каноэ-одиночках. Петров стал победителем на дистанции 1 000 м, Свинарев выиграл золото на дистанции 200 м.

Турнир в Венгрии является первым рейтинговым стартом в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Как сообщал ТАСС, в турнире принимают участие 24 российских спортсмена. Россияне выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) в нейтральном статусе.