Русскому гребцу отдали золото Кубка мира. Из-за этого его соперник проигнорировал церемонию награждения

У гребцов на байдарках и каноэ стартовал Кубок мира. Первый этап прошел в венгерском Сегеде.
С этого турнира началась борьба за путевки на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Квалификационный период завершится в конце 2027 года, поэтому расслабляться спортсменам теперь некогда.
Для сборной России в составе 24 человек, которая выступает на международных гребных стартах в нейтральном статусе, все началось неплохо.
Сергей Свинарев победил на дистанции 200 м. Каноист финишировал первым — 38,05 секунды. Второе место занял Артур Гулиев из Узбекистана (38,17), а третье — испанец Пабло Грана (38,30).
На дистанции 1000 м лучшим стал Захар Петров, но изначально все было не так. По итогам заезда победителем признали чеха Мартина Фуксу, а затем судьи пересмотрели фотофиниши и приняли решение, что золото достанется не только ему. Так, Петров тоже оказался на верхней ступеньке пьедестала почета.
После этого Фукса не вышел на церемонию награждения. В итоге Петров стоял там с бронзовым призером — итальянцем Габриэле Казаде.
"Мартин Фукса считает себя единоличным победителем этапа Кубка мира, который опередил Захара на финише на 0,01 секунды. Он обиделся на то, что судьи пересмотрели первоначальное решение, присвоив второе золото Петрову, и не вышел на церемонию награждения.
Может ли этот демарш быть как-то наказан? Да, его действия могут быть признаны как неспортивное поведение, за которое могут дисквалифицировать. Но мы никаких шагов предпринимать не будем, потому что у нас есть золотая медаль", — сказала ТАСС генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.
После личных успехов россияне забрали первое место в соревнованиях каноэ-четверок на 500 м. Чемпионами стали Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Парни показали результат 1 минута 29,97 секунды. Второе место заняла команда Китая (1.30,26), третье — Венгрии (1.31,93).
Зафиналили наши первый этап в Сегеде четвертым золотом — в каноэ-двойках. На 500-метровке Петров и Иван Штыль обыграли дуэт из Италии — Казаде и Карло Таккини (1.36,32). Бронзовыми призерами стали Габриэль Ассунсао Насименту — Джеки Джамаэль Насименту Годманн из Бразилии — 1.37,16.
Виктория Дмитриева