Петров завоевал бронзу на этапе Кубка мира по гребле на каноэ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пятикратный чемпион мира россиянин Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на каноэ в немецком Бранденбурге.

Источник: РИА Новости Спорт

Результат Петрова — 3 минуты 50,82 секунды. Золото завоевал чех Мартин Фукса (3.49,82), серебро — китаец У Шэнъюэ (+0,99 секунды).

Также на дистанции 200 метров бронзу завоевал Сергей Свинарев, финишировавший с результатом 39,09 секунды. В соревнованиях параатлетов на аналогичной дистанции серебряным призером стал Артур Чупров (1.00,78), у женщин второй стала Александра Дюпик (1.10,15).

Этап в Германии завершится 17 мая.

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.