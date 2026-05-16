Российские гребцы завоевали золото этапа КМ в Германии в каноэ-четверках

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские гребцы Алексей Коровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге.
Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 34,63 секунды. Вторыми стали испанцы Пабло Мартинес, Игнасио Гарсия, Пабло Грана и Рикардо Домингес (отставание — 1,31 секунды), третье место заняли китайские каноисты Сюй Цзянь, Цзи Бовэнь, Чжан Ливэнь и Юй Чэньвэй (+1,32).
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.