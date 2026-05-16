Российские каноисты выиграли золото на Кубке мира

До этого Кубок мира проходил в венгерском городе Сегед. Там российские спортсмены смогли также завоевать несколько золотых наград. Захар Петров и Штыль победили в состязаниях двоек на дистанции 500 метров. До этого Петрову присудили золото после фотофиниша на этапе Кубка мира. Петров победил на дистанции 1000 метров. Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 41,47 секунд. Также золотую медаль было решено вручить чеху Фуксу, который показал одно время с Петровым.