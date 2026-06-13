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Каноист Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров

Каноист Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира каноист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.

Результат Свинарева — 38,279 секунды. Вторым стал испанец Пабло Грана (отставание — 0,075 секунды). Третьим — белорус Александр Зубок (+0,490).

Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров.

Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.