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Российский каноист взял серебро на чемпионате Европы

Алексей Коровашков уступил на 500-метровке только олимпийскому чемпиону Фуксе. Россиянин отметил, что с трудом попал в финальный заезд из-за сильного ветра.

Шестикратный чемпион мира в гребле на каноэ Алексей Коровашков выиграл серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Монтемор-у-Велью (Португалия).

Коровашков показал время 1 минута 46,142 секунды, уступив 0,775 секунды олимпийскому чемпиону чеху Мартину Фуксе. Третье место занял грек Стефанос Димопулос (+1,6 секунды).

«Гонка удалась неплохо. Мартин Фукса — олимпийский чемпион, с ним было приятно побороться на дистанции», — сказал Коровашков в видео, опубликованном Федерацией каноэ России.

Российский каноист отметил, что ему было сложно попасть в медальный заезд. «В предварительном заезде дул очень сильный правый ветер, и я кое-как успел попасть в последний вагон поезда, который шел в финал», — сказал Коровашков.

Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фукса накануне опередил на дистанции 1000 м российского каноиста Захара Петрова, который взял серебро.