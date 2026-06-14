Российский каноист взял серебро на чемпионате Европы

Шестикратный чемпион мира в гребле на каноэ Алексей Коровашков выиграл серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Монтемор-у-Велью (Португалия).
Коровашков показал время 1 минута 46,142 секунды, уступив 0,775 секунды олимпийскому чемпиону чеху Мартину Фуксе. Третье место занял грек Стефанос Димопулос (+1,6 секунды).
«Гонка удалась неплохо. Мартин Фукса — олимпийский чемпион, с ним было приятно побороться на дистанции», — сказал Коровашков в видео, опубликованном Федерацией каноэ России.
Российский каноист отметил, что ему было сложно попасть в медальный заезд. «В предварительном заезде дул очень сильный правый ветер, и я кое-как успел попасть в последний вагон поезда, который шел в финал», — сказал Коровашков.
Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Фукса накануне опередил на дистанции 1000 м российского каноиста Захара Петрова, который взял серебро.