Каноисты Петров и Штыль завоевали золото ЧЕ на дистанции 500 метров

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии.
Петров и Штыль преодолели дистанцию за 1 минуту 42,801 секунды. Серебро завоевали испанцы Мануэль Фонтан и Диего Домингес (+0,5 секунды), тройку замкнули венгры Даниэл Фейеш и Джонатан Хайду (+1,015).
Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.