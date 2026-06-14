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Каноисты Петров и Штыль завоевали золото ЧЕ на дистанции 500 метров

Каноисты Петров и Штыль завоевали золото чемпионата Европы на дистанции 500 м.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии.

Петров и Штыль преодолели дистанцию за 1 минуту 42,801 секунды. Серебро завоевали испанцы Мануэль Фонтан и Диего Домингес (+0,5 секунды), тройку замкнули венгры Даниэл Фейеш и Джонатан Хайду (+1,015).

Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.