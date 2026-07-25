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Россияне завоевали серебро и бронзу на ЧМ по академической гребле до 23 лет

Россияне завоевали медали на ЧМ по академической гребле среди молодежи до 23 лет.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по академической гребле среди молодежи в возрасте до 23 лет, который проходит в Дуйсбурге (Германия).

В женской двойке без рулевого Елена Лушина и Екатерина Гусева заняли второе место с результатом 7 минут 18,14 секунды. Первыми стали австралийки Люси Сирл и Имоджен Грей (7.08,64), третьими — француженки Жанна Селье и Луиза Динар (7.22,93).

Другие россиянки, Татьяна Черкасова и Александра Григорьева, завоевали бронзу в парных двойках с результатом 7 минут 0,76 секунды. Первое место заняли представительницы Греции Димитра Конту и Элени Диавати (6.59,14), далее расположились польки Анна Хлибенко и Юлия Рогиевич (6.59,83).

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.