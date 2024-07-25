25 июля, источник: Спорт-Экспресс

Франция обыграла Аргентину и вышла в полуфинал турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024

Сборная Франции победила Аргентину в четвертьфинале турнира по регби-7 на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 26:14 в пользу европейской национальной команды.

За выход в финал Олимпийских игр французы сыграют со сборной ЮАР. Матч состоится 27 июля.

Регби 7. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. ¼ финала

Аргентина — Франция — 14:26 (0:21)

«Stade de France»

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