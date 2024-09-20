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Названа дата матча сборной России по регби против «Барбарианс»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Регбисты сборной России сыграют против команды легионеров «Барбарианс» за Кубок князя Оболенского 12 октября в Самаре, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации регби России.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится на поле «Самара Арены», на которой проводят свои домашние матчи футбольные «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон», и начнется в 14:30 по московскому времени.

Против сборной России под руководством Александра Первухина выйдут иностранные игроки российских клубов, которые представляют ЮАР, Грузию, Тонгу и Намибию. Главным тренером «Барбарианс» будет Джей Пи Нил из казанской «Стрелы».

Кубок князя Оболенского, который разыгрывают сборная России и команда легионеров, был учрежден в 2023 году.

Князь Александр Сергеевич Оболенский родился в Петрограде 17 февраля 1916 года. Его семья вместе с ним была вынуждена покинуть страну во время гражданской войны. В январе 1936 года он был включен в состав сборной Англии по регби и в том же году принес английской команде первую в истории победу над сборной Новой Зеландии (13:0, сделал две попытки).

С 1937 по 1939 год Оболенский выступал за британский клуб «Барбарианс», после чего поступил на службу в ряды британских ВВС. 29 марта 1940 года Оболенский погиб, совершая тренировочный полет.