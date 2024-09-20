Названа дата матча сборной России по регби против «Барбарианс»

Князь Александр Сергеевич Оболенский родился в Петрограде 17 февраля 1916 года. Его семья вместе с ним была вынуждена покинуть страну во время гражданской войны. В январе 1936 года он был включен в состав сборной Англии по регби и в том же году принес английской команде первую в истории победу над сборной Новой Зеландии (13:0, сделал две попытки).