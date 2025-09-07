«Стрела» пробила «Локомотив» в финале Кубка России. Как это было

Сама игра началась без раскачки. Уже на третьей минуте Руди ван Ройен после классной атаки занёс попытку, а Сергей Янюшкин добавил реализацию! 7:0 в самом начале встречи привели к тому, что главный тренер «Стрелы» ДжейПи Нил, перед стартом матча бодро певший гимн России, едва не разнёс на трибуне столик, за которым сидел. Колоритный южноафриканец был дисквалифицирован на финал за своё поведение во встрече с «ВВА-Подмосковье», но его было очень хорошо слышно.