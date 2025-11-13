Стендер может остаться в «Енисее-СТМ», Мамрикишвили — в «Красном Яре»

Об этом сообщает Rugger.
Южноафриканец и грузин прибыли в Красноярск в статусе «медицинских джокеров» во второй половине сезона 2025. Ульрих Стендер провел 4 матча (5 попыток) за «Енисей», Бека Мамрикишвили — 5 игр за «Яр».
Стендер вернулся в ЮАР, но в «Енисее» рассматривают вопрос подписания с регбистом полноценного соглашения с учетом ухода Карела дю Пре и потенциальной натурализации Николааса Оостхузена.
«Красный Яр» также не против предложить новый контракт Мамрикишвили, если Бека не вернется в чемпионат Грузии.