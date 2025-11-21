Даниил Потиханов и Александр Вознюк покинули «Локомотив»

Потиханов в нынешнем сезоне провел 13 матчей в PARI Чемпионате России по регби.
«Это были невероятные годы, полные побед, трудностей и личностного роста. Я многому научился у своих товарищей по команде, тренеров и всего коллектива клуба. Здесь я встретил людей, которые стали мне близкими, и всегда буду с теплом вспоминать наш общий путь. Буду с уважением смотреть на “Локомотив” и всегда болеть за ребят, с которыми провел столько времени», — сказал Потиханов.
Вознюк перешел в «Локомотив» зимой. За основную команду провел два матча, в остальное время выступал в чемпионате молодежных команд. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.