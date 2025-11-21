Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Потиханов и Александр Вознюк покинули «Локомотив»

Пензенский «Локомотив» расстался с трехчетвертными Даниилом Потихановым и Александром Вознюком.

Потиханов в нынешнем сезоне провел 13 матчей в PARI Чемпионате России по регби.

«Это были невероятные годы, полные побед, трудностей и личностного роста. Я многому научился у своих товарищей по команде, тренеров и всего коллектива клуба. Здесь я встретил людей, которые стали мне близкими, и всегда буду с теплом вспоминать наш общий путь. Буду с уважением смотреть на “Локомотив” и всегда болеть за ребят, с которыми провел столько времени», — сказал Потиханов.

Вознюк перешел в «Локомотив» зимой. За основную команду провел два матча, в остальное время выступал в чемпионате молодежных команд. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.