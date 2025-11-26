Даниил Потиханов: «Локомотив» предлагал контракт, и я это очень ценю. Но я выбрал вариант, который лучше подходит для моего развития"

— Для многих стал неожиданностью уход из «Локомотива», ведь Вы воспитанник пензенского регби. Что послужило причиной?
— Решение уйти не было спонтанным. Я благодарен «Локомотиву», здесь я вырос как игрок и человек. Клуб предлагал контракт, и я это очень ценю. Но в спортивной карьере иногда нужно делать шаги, которые помогают тебе двигаться вперед. Я выбрал вариант, который на данном этапе лучше подходит для моего развития. Эта смена не про разрыв, а про развитие.
— Как оцениваете пять лет в «Локомотиве»? Что они дали с точки зрения профессионального и личностного развития?
— Пять лет в команде считаю очень продуктивными. За это время я получил серьезный игровой опыт, стал лучше понимать регби, вырос и с точки зрения тактики, и с точки зрения физической подготовки. На личностном уровне — научился быть более дисциплинированным, собранным, командным. Это был период постоянного роста, и я ценю каждую возможность, которую мне дал клуб.
— Что у команды не получалось последние два года? Так как после чемпионства «Локомотив» будто бы угодил в кризис, и пока не может полностью из него выйти.
— После чемпионского сезона давление всегда возрастает — и от соперников, и внутри коллектива. Плюс чемпионат стал намного сильнее, конкуренция выросла, и ошибки начали стоить дороже. Команда старалась, работала, но где-то не хватало стабильности. Такие периоды бывают у всех. Главное — правильно на них реагировать, и я уверен, что «Локо» с этим справится.
— Какие ставишь перед собой цели на следующий сезон и где увидим тебя в новом году?
— На следующий сезон у меня несколько четких целей. В первую очередь, хочу усилить свои ключевые игровые качества. Также ставлю задачу провести сезон без спадов, помочь команде бороться за высокие места и, конечно, прогрессировать индивидуально, чтобы быть полезным на любой позиции, где меня поставят тренеры.
Что касается команды… Пока не могу раскрыть все карты, но скажу так: в новом сезоне вы увидите меня в коллективе, который ставит серьезные задачи и известен своим жестким регби. Переговоры завершены, и официальное объявление, думаю, не заставит себя ждать. Так что следите за новостями, — рассказал Потиханов.