United Rugby Championship. 6-й тур. «Дрэгонс» сыграют с «Ленстером», «Ольстер» встретится с «Бенеттоном», другие матчи

С 28 по 29 ноября пройдут матчи шестого тура United Rugby Championship.

Источник: Спортс"

United Rugby Championship.

6-й тур.

28 ноября.

Дрэгонс — Ленстер — 22.45.

Ольстер — Бенеттон — 22.45.

29 ноября.

Буллс — Лайонс — 15.00.

Дзебре — Кардифф Блюз — 16.00.

Манстер — Стормерс — 20.30.

Эдинбург — Оспрейс — 20.30.

Коннахт — Шаркс — 22.45.

Скарлетс — Глазго — 22.45.

Турнирное положение: Стормерс — 23 очка (5 игр), Манстер — 23 (5), Глазго — 20 (5), Кардифф Блюз — 20 (5), Ольстер — 15 (4), Буллс — 14 (5), Ленстер — 10 (5), Лайонс — 10 (5), Бенеттон — 9 (5), Дзебре — 9 (5), Эдинбург — 9 (4), Коннахт — 9 (4), Оспрейс — 7 (5), Шаркс — 7 (5), Дрэгонс — 5 (5), Скарлетс — 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.