United Rugby Championship. 7-й тур. «Кардифф Блюз» встретится со «Скарлетс», «Ленстер» против «Ольстер», другие матчи

19—20 декабря пройдут матчи седьмого тура United Rugby Championship.

Источник: Спортс"

United Rugby Championship.

7-й тур.

19 декабря.

Кардифф Блюз — Скарлетс — 22.45.

Ленстер — Ольстер — 22.45.

20 декабря.

Стормерс — Лайонс — 16.30.

Бенеттон — Дзебре — 17.00.

Глазго — Эдинбург — 18.00.

Шаркс — Буллс — 19.00.

Оспрейс — Манстер — 20.30.

Дрэгонс — Коннахт — 22.45.

Турнирное положение: Стормерс — 27 очков (6 игр), Кардифф Блюз — 24 (6), Манстер — 24 (6), Глазго — 20 (6), Ольстер — 20 (5), Ленстер — 15 (6), Лайонс — 15 (6), Буллс — 14 (6), Эдинбург — 13 (5), Коннахт — 13 (5), Дзебре — 10 (6), Бенеттон — 9 (6), Оспрейс — 8 (6), Шаркс — 8 (5), Дрэгонс — 5 (6), Скарлетс — 4 (5).