United Rugby Championship. 7-й тур. «Кардифф Блюз» встретится со «Скарлетс», «Ленстер» против «Ольстер», другие матчи

United Rugby Championship.
7-й тур.
19 декабря.
Кардифф Блюз — Скарлетс — 22.45.
Ленстер — Ольстер — 22.45.
20 декабря.
Стормерс — Лайонс — 16.30.
Бенеттон — Дзебре — 17.00.
Глазго — Эдинбург — 18.00.
Шаркс — Буллс — 19.00.
Оспрейс — Манстер — 20.30.
Дрэгонс — Коннахт — 22.45.
Турнирное положение: Стормерс — 27 очков (6 игр), Кардифф Блюз — 24 (6), Манстер — 24 (6), Глазго — 20 (6), Ольстер — 20 (5), Ленстер — 15 (6), Лайонс — 15 (6), Буллс — 14 (6), Эдинбург — 13 (5), Коннахт — 13 (5), Дзебре — 10 (6), Бенеттон — 9 (6), Оспрейс — 8 (6), Шаркс — 8 (5), Дрэгонс — 5 (6), Скарлетс — 4 (5).