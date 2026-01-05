Дамир Байбурин завершил карьеру. В прошлом сезоне он выступал за «Славу»

Горжусь своей карьерой, она была не длинная, но теперь точно доказано, что человек даже после долгого перерыва может заиграть в элитном дивизионе, капитанить и даже завоевывать трофеи, если в него поверят, и он примет эту веру как большую честь и ответственность! Так что, молодежь — работайте, успех неизбежен, а мне пора идти дальше. Всех благ! Всех обнял! Всегда на связи", — написал Байбурин.