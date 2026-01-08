Кубок чемпионов по регби. «Кастр» сыграет с «Батом», «Эдинбург» встретится с «Глостером», другие матчи

Кубок чемпионов по регби.
Групповой этап.
3-й тур.
Группа 1.
10 января, суббота.
Клермон (Франция) — Глазго (Шотландия) — 18.15.
Сэйл Шаркс (Англия) — Шаркс (ЮАР) — 20.30.
11 января, воскресенье.
Сарацины (Англия) — Тулуза (Франция) — 20.30.
Положение в группе: Глазго — 10 очков (2 игры), Сарацины — 6 (2), Тулуза — 6 (2), Сэйл Шаркс — 6 (2), Шаркс — 5 (2), Клермон — 0 (2).
Группа 2.
9 января, пятница.
Кастр (Франция) — Бат (Англия) — 23.00.
Эдинбург (Шотландия) — Глостер (Англия) — 23.00.
11 января, воскресенье.
Тулон (Франция) — Манстер (Ирландия) — 16.00.
Положение в группе: Бат — 6 (2), Кастр — 5 (2), Манстер — 5 (2), Тулон — 5 (2), Глостер — 5 (2), Эдинбург — 5 (2).
Группа 3.
10 января, суббота.
Ленстер (Ирландия) — Ла-Рошель (Франция) — 20.30.
Лестер (Англия) — Авирон Байонн (Франция) — 23.00.
11 января, воскресенье.
Арлекины (Англия) — Стормерс (ЮАР) — 16.00.
Положение в группе: Стормерс — 9 (2), Ленстер — 9 (2), Арлекины — 6 (2), Ла-Рошель — 5 (2), Лестер — 0 (2), Авирон Байонн — 0 (2).
Группа 4.
10 января, суббота.
Буллс (ЮАР) — Бристоль (Англия) — 16.00.
Скарлетс (Уэльс) — Сексьон Палуаз (Франция) — 23.00.
11 января, воскресенье.
Бордо (Франция) — Нортгемптон (Англия) — 18.15.
Положение в группе: Нортгемптон — 10 (2), Бордо — 10 (2), Бристоль — 9 (2), Скарлетс — 1 (2), Буллс — 1 (2), Сексьон Палуаз — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.