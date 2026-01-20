Арлашов, Кароннов и Рябов перешли в «Стрелу-Ак Барс»

Это Никита Арлашов и Евгений Кароннов (оба — «ВВА-Подмосковье») и Александр Рябов («Локомотив»).
«Евгений и Никита — молодые, но уже проявившие себя на уровне чемпионата России игроки. При этом в каждом из них — большая перспектива, и наша задача — раскрыть их потенциал. Уверен, что благодаря своей энергии они смогут составить конкуренцию нашим основным игрокам и бороться за место в составе. Добро пожаловать в “Стрелу-Ак Барс”!
В современном регби очень важно иметь сильную схватку, и Александр — второй столб, пополнивший нашу команду в межсезонье. Это умелый и техничный игрок с чемпионским опытом, который не раз принимал участие в решающих матчах и знает, как играть под давлением. Рассчитываем, что он усилит нашу первую линию, добавит конкуренции и покажет свое лучшее регби, выступая за «Стрелу-Ак Барс», — рассказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.
«Впечатления от перехода отличные. Казань — красивый город, в команде приняли тепло. Многих ребят я уже знал, играл с ними в других клубах. Решение о переходе в “Стрелу-Ак Барс” далось легко, главное — приносить пользу команде и вместе добиваться самых высоких целей», — отметил Рябов.