Арлашов, Кароннов и Рябов перешли в «Стрелу-Ак Барс»

В современном регби очень важно иметь сильную схватку, и Александр — второй столб, пополнивший нашу команду в межсезонье. Это умелый и техничный игрок с чемпионским опытом, который не раз принимал участие в решающих матчах и знает, как играть под давлением. Рассчитываем, что он усилит нашу первую линию, добавит конкуренции и покажет свое лучшее регби, выступая за «Стрелу-Ак Барс», — рассказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.