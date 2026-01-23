Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

United Rugby Championship. 10-й тур. «Манстер» сыграет с «Дрэгонс», «Оспрейс» встретятся с «Лайонс» и другие матчи

23—24 января пройдут матчи 10-го тура United Rugby Championship.

Источник: Спортс"

United Rugby Championship.

10-й тур.

23 января.

Манстер — Дрэгонс — 22.45.

Оспрейс — Лайонс — 22.45.

Эдинбург — Буллс — 22.45.

24 января.

Скарлетс — Ольстер — 18.00.

Коннахт — Ленстер — 20.30.

Стормерс — Шаркс — 20.30.

Дзебре — Глазго — 22.45.

Кардифф Блюз — Бенеттон — 22.45.

Турнирное положение: Стормерс — 36 очков (8 игр), Глазго — 33 (9), Ольстер — 31 (8), Кардифф Блюз — 30 (9), Манстер — 30 (9), Ленстер — 29 (9), Лайонс — 21 (8), Бенеттон — 19 (9), Эдинбург — 17 (8), Оспрейс — 17 (9), Буллс — 16 (8), Коннахт — 16 (8), Дрэгонс — 15 (9), Шаркс — 13 (8), Дзебре — 11 (9), Скарлетс — 9 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.