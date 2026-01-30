United Rugby Championship. 11-й тур. «Бенеттон» сыграют со «Скарлетс», «Глазго» против «Манстера», другие матчи

United Rugby Championship.
11-й тур.
30 января.
Бенеттон — Скарлетс — 22.45.
Глазго — Манстер — 22.45.
31 января.
Лайонс — Буллс — 15.30.
Дзебре — Коннахт — 18.00.
Шаркс — Стормерс — 18.00.
Лейнстер — Эдинбург — 20.30.
Оспрейс — Дрэгонс — 22.45.
Ольстер — Кардифф Блюз — 22.45.
Турнирное положение: Глазго — 39 очков (10 игр), Стормерс — 36 (9), Ленстер — 35 (10), Кардифф Блюз — 35 (10), Манстер — 34 (10), Ольстер — 32 (9), Лайонс — 24 (9), Оспрейс — 21 (10), Буллс — 20 (9), Бенеттон — 19 (10), Шаркс — 19 (9), Эдинбург — 18 (9), Дрэгонс — 17 (10), Коннахт — 16 (9), Скарлетс — 13 (9), Дзебре — 12 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.