Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

United Rugby Championship. 11-й тур. «Бенеттон» сыграют со «Скарлетс», «Глазго» против «Манстера», другие матчи

30—31 января пройдут матчи 11-го тура United Rugby Championship.

Источник: Спортс"

United Rugby Championship.

11-й тур.

30 января.

Бенеттон — Скарлетс — 22.45.

Глазго — Манстер — 22.45.

31 января.

Лайонс — Буллс — 15.30.

Дзебре — Коннахт — 18.00.

Шаркс — Стормерс — 18.00.

Лейнстер — Эдинбург — 20.30.

Оспрейс — Дрэгонс — 22.45.

Ольстер — Кардифф Блюз — 22.45.

Турнирное положение: Глазго — 39 очков (10 игр), Стормерс — 36 (9), Ленстер — 35 (10), Кардифф Блюз — 35 (10), Манстер — 34 (10), Ольстер — 32 (9), Лайонс — 24 (9), Оспрейс — 21 (10), Буллс — 20 (9), Бенеттон — 19 (10), Шаркс — 19 (9), Эдинбург — 18 (9), Дрэгонс — 17 (10), Коннахт — 16 (9), Скарлетс — 13 (9), Дзебре — 12 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.