Аристархов завоевал серебро на Кубке мира по пулевой стрельбе в Гранаде

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россиянин Антон Аристархов стал серебряным призером Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в испанской Гранаде.
Аристархов стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Золото завоевал представитель Китая Бу Шуайхан. Третье место занял турецкий спортсмен Бугра Селимзаде.
Турнир завершится 13 апреля. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.