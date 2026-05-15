Россиянки завоевали золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 метров лежа

Российские юниорки завоевали золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 метров лежа.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские юниорки стали победительницами соревнований по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.

Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина набрали 1846,8 балла. Второе место заняла сборная Чехии (1843,7), бронзовым призером стала сборная Германии (1841,9).

Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.