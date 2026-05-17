Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянки выиграли чемпионат Европы по стрельбе из пистолета

Российские юниорки выиграли золото ЧЕ в стрельбе из малокалиберного пистолета.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россиянки завоевали золотые медали в упражнении «трио» в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.

Чемпионками Европы стали Валерия Ганакова, София Сметанкина и Евгения Падерина.

Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.