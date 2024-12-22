Белоруска Зуева выиграла золото ЧР по конькобежному спорту на дистанции 5000 м

В заключительный день соревнований в Коломне девушки разыграли медали на самой длинной дистанции в 5000 метров. Победу в этом виде программы одержала наша Марина Зуева — белоруска показала результат 7 мин. 05,75 сек., опередив ближайшую из соперниц почти на 10 секунд. Еще одна наша спортсменка Полина Сивец заняла четвертое место, уступив третьей позиции всего одну десятую секунды. Таким образом, в активе белорусской команды шесть личных медалей чемпионата России — две золота, одно серебро и три бронзы. Ранее победительницей турнира в Коломне на дистанции 1000 метров стала Анна Доморацкая, которая также была второй на 500-метровке. Дважды на третью ступень пьедестала поднималась Екатерина Гагиева (500 м и 1000 м), еще одну бронзу на тысяче принес Игнат Головатюк.