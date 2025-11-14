Российские конькобежки начинают отбор на Олимпиаду

У российских конькобежцев будут те же правила присутствия на международных турнирах, что и ранее у российских фигуристов. По информации ТАСС, все спортсменки опробовали лед и не имеют жалоб на предоставленные условия для тренировок и выступления. Не сможет присутствовать на североамериканских этапах президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, которому отказали в получении канадской визы.