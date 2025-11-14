Российские конькобежки начинают отбор на Олимпиаду

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежки выступят на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Соревнования являются одним из этапов отбора на Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году в Италии.
У российских конькобежцев будут те же правила присутствия на международных турнирах, что и ранее у российских фигуристов. По информации ТАСС, все спортсменки опробовали лед и не имеют жалоб на предоставленные условия для тренировок и выступления. Не сможет присутствовать на североамериканских этапах президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, которому отказали в получении канадской визы.
Кроме этапа в США отборочные для россиян соревнования к Олимпийским играм по конькобежному спорту пройдут в канадском Калгари (21−23 ноября), нидерландском Херенвене (5−7 декабря) и норвежском Хамаре (12−14 декабря). Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в в Милане и Кортина-д’Ампеццо.