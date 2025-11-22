Ричмонд
Шорт-трек. Мировой тур. 3-й этап. Крылова выступит в утешительном полуфинале, Николаев, Посашков и Матвеева — в утешительных четвертьфиналах

Российские шорт-трекисты Алена Крылова, Елена Серегина, Анна Матвеева, Даниил Николаев и Иван Посашков выступят на третьем этапе Мирового тура. Соревнования проходят с 20 по 23 ноября в Гданьске.

Источник: Спортс"

Мировой тур по шорт-треку.

Третий этап.

Гданьск, Польша.

Женщины.

1000 м.

Елена Серегина выбыла в утешительном четвертьфинале.

500 м.

Алена Крылова выступит в утешительном полуфинале (начало — 14:03 мск 23 ноября).

1500 м.

Анна Матвеева выступит в утешительном четвертьфинале (начало — 14:31 мск 23 ноября).

Мужчины.

1500 м.

Даниил Николаев выступит в утешительном четвертьфинале (начало — 12:04 мск 22 ноября).

1000 м.

Иван Посашков выступит в утешительном четвертьфинале (начало — 12:48 мск 23 ноября).