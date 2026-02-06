Ричмонд
«Мне так стыдно». Падение главного факелоносца на открытии Игр в Кортине-56

Гвидо Кароли споткнулся о провод.

Источник: AP 2024

6 февраля официально стартует Олимпиада-2026 в Милане: главная интрига церемонии открытия — кто и как зажжет главный факел на стадионе?

70 лет назад, когда Италия впервые принимала Олимпийские игры (кстати — в Кортина-д’Ампеццо), финальным факелоносцем стал конькобежец Гвидо Кароли. И про его конфуз на открытии, наверное, знает вся страна.

На Играх-1956 эстафета огня проходила всего во второй раз в истории зимних Олимпиад. Но в Осло-1952 главный факел зажигал не спортсмен — почетное дело доверили Эйгилю Нансену, сыну известного архитектора Одда Нансена и внуку легендарного полярного исследователя Фритьофа Нансена.

Так что 28-летний конькобежец Гвидо Кароли стал первым в истории спортсменом-зимником, которому выпала честь зажечь факел на церемонии открытия. Да не просто зажечь — а выехать к факелу на коньках! Для этого по периметру стадиона проложили ледовую дорожку. Гвидо принял факел из рук олимпийского чемпиона в скоростном спуске Зено Коло и заскользил к постаменту с гигантской чашей.

Но споткнулся и полетел на лед.

Источник: AP 2024

Удивительно, но факел он даже не уронил — удержал в руке. Быстро поднявшись, Гвидо доехал до постамента, снял коньки и успешно зажег огонь в чаше.

Олимпийские игры-1956 открылись. Но Гвидо не радовался. Говорят, после церемонии он плакал и повторял «мне так стыдно».

«Это может показаться мелочью, но я сомневаюсь, что когда-либо спортсмен чувствовал себя более униженным», — писал тогда британский журналист Питер Уилсон.

Так совпало, что Игры-1956 были первыми, которые глобально показывали по телевидению. Но в трансляцию открытия кувырок Гвидо не вошел — его вырезали. Вот только утаить промашку все равно не получилось — фотография упавшего итальянца появилась в газетах по всему свету.

Но почему он упал? Кароли запнулся за провод, который по какой-то причине пересекал ледяную дорожку (на фото его тоже видно). Сейчас многие пишут, что провод был как раз от видеокамер, которые снимали открытие, либо еще от какой-то телеаппаратуры — мол, вот так сказалась на Олимпиаде первая в истории трансляция на весь мир. Но на самом деле провод оказался микрофонным — он лежал бы там и без трансляции. Но Гвидо от этого не легче.

В Италии Кароли поддержали: он выступил на той Олимпиаде на двух дистанциях, хоть и не особенно успешно (33-й и 42-й). Спустя 50 лет после обидного инцидента Гвидо пригласили на открытие второй зимней Олимпиады в истории Италии — Турина-2006.

Источник: AP 2024

Тогда же Кароли рассказал, как все случилось в Кортине-1956: «Они оставили кабель микрофона вдоль дорожки. Я заметил это еще во время репетиции накануне. Режиссер открытия тоже советовал мне быть осторожным, при этом уверял, что они отключат провод из розетки и уберут его. Проблема в том, что ночью было так холодно, что вилка замерзла настолько, что никто не смог ее вытащить. Жаль, что меня об этом не предупредили».

Гвидо очень обрадовался, когда в 2018-м Милан получил Олимпиаду-2026.

«Милан полностью готов, там уже и так все есть, а Кортина была прекрасна и 60 лет назад», — говорил он.

Но до самой Олимпиады Гвидо не дожил — его не стало в сентябре 2021-го.

Автор: Антон Пилясов