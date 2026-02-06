«Мне так стыдно». Падение главного факелоносца на открытии Игр в Кортине-56

Но почему он упал? Кароли запнулся за провод, который по какой-то причине пересекал ледяную дорожку (на фото его тоже видно). Сейчас многие пишут, что провод был как раз от видеокамер, которые снимали открытие, либо еще от какой-то телеаппаратуры — мол, вот так сказалась на Олимпиаде первая в истории трансляция на весь мир. Но на самом деле провод оказался микрофонным — он лежал бы там и без трансляции. Но Гвидо от этого не легче.