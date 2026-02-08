«Иду на старт, повторяю: “Я комок, я комок”. Конькобежка Голубева — о советах мужа перед стартами и слишком быстром первом круге

Елизавета Голубева показала десятый результат на Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо на дистанции 3000 метров, открывавшей программу конькобежного спорта. Со своими 4.03,30 спортсменка, ранее представлявшая Россию, а несколько лет назад сменившая спортивное гражданство на Казахстан, обошла Ксению Коржову, выступавшую под нейтральным статусом, на 2,53 секунды.
После завершения соревнований Елизавета рассказала «СЭ», как оценивает свое выступление и какие советы получает перед стартом от своего супруга Кирилла.
«Очень смело начала»
— Лиза, как прошло?
— Я молодец. Я уже там, другим журналистам три раза это сказала, даже четыре, наверное.
— Начала 30,5 секунды первый круг.
— Да, на все деньги поехала, очень смело начала, что не совсем на меня похоже. Возможно, если бы я начала 30 с большими десятыми, например 30,9 сек, и попробовала удержать — график был бы ровнее, и в конце я бы вообще не «капнула». А тут в середине дистанции пришлось переключаться, потому что меня очень сильно «выстегнул» первый быстрый круг.
— Ситуация со снятием Мартины Сабликовой тебя как-то затронула?
— Узнала об этом в последний момент, еще даже не успела подумать о ее снятии. Первая мысль была, что у нее обострились проблемы со спиной и она хочет лучше подготовиться к дистанции 5000 метров. Мне очень жаль Мартину, я очень люблю ее как спортсменку.
— Ты говоришь, ты молодец. Что сказал Паша Абраткевич, твой тренер?
— То же самое.
— Какое было задание на бег от Паши, если оно вообще было?
— Видела, он очень сильно нервничает, его доктор от меня увела. Он пытался в последний момент что-то сказать по технике бега, но я знаю, это уже бесполезно, поскольку у меня уже есть настрой и последние корректировки мне никак не помогут. Сейчас Паша, думаю, немного выдохнул.
«Сняла стресс перед следующими забегами»
— Помимо него есть еще супруг Кирилл, который тоже в конькобежном спорте человек далеко не посторонний. Что он тебе советовал?
— Кирилл всегда мне дает какие-то последние наставления: «под собой», «динамика». И еще он мне говорит, что я комок. И вот я иду на старт и повторяю: «Я комок, я комок».
— Давай проясним читателям, что имеется в виду, они могут подумать про комок нервов.
— Нет. Он имеет в виду компактность техники, чтобы я под собой толкалась, как комок. Это условное определение, сравнение, которое я понимаю сразу технически. Вот и я постоянно повторяю: «Я комок, я комок».
— Что у «комка» дальше в программе Игр?
— 1000 метров, командная гонка, 1500 метров и масс-старт. Почти все.
— То, что сейчас ты стартовала дистанцию 3000 метров и довольна бегом, психологически тебя разгрузило?
— Да. Для этого ее и бежали, чтобы я стресс немного сняла, прочувствовала соревновательную атмосферу.
Сергей Лисин