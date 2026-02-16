Ричмонд
Елистратов о Крыловой и Посашкове: «Они большие молодцы. Не все получилось, но самое главное, увидели, что такое Олимпийские игры»

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов оценил результаты россиян на Олимпиаде в Милане.

Источник: Спортс"

На Играх выступили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Лучшим результатом стало 9-е место Крыловой на дистанции 1000 м.

"Хочется сказать, что Алена — большая молодец, самое главное, что она пробовала атаковать, пробовала захватить лидирующие позиции, не сидела сзади со старта. Понимала, что у нее очень сильные соперники, но все равно пыталась выйти дальше. Мне кажется, что она очень грамотно провела ⅛ финала, ¼ финала, а в полуфинале, возможно, чуть-чуть не повезло. Просто хочется в очередной раз похвалить Алену, она молодец.

Если оценивать результаты наших шорт-трекистов в сумме, то все равно, конечно, всегда хочется большего, хочется быть на пьедестале почета, выиграть золотую медаль. Но я думаю, что ребятам немного просто не хватило международного опыта, потому что всего четыре международных старта было до Игр. Первая Олимпиада в их карьере.

Оцениваю как хорошо, они большие молодцы. Не все, конечно, получилось, но самое главное, что увидели, что такое Олимпийские игры, я уверен, что сделают выводы. У ребят большое будущее", — сказал Елистратов.