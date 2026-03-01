Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов

Лердам 27 лет. Она стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров. В 2022 году она выиграла серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.