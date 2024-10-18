Вяльбе рассказала о переговорах FIS с МОК о допуске российских спортсменов

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вела переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о допуске спортсменов России и Белоруссии. Об этом ТАСС рассказала глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.
«Мы работаем, мы не выведены за пределы этих организаций, коммуникация есть, Ассоциация лыжных видов спорта получает все документы от них, нам отвечают на наши письма и так далее, — сказала Вяльбе. — Но, наверное, олимпийским видам спорта, международным федерациям сложнее принимать решения, потому что они все должны находиться под МОК. И как МОК решит, так и делают».
«Я знаю, что сейчас переговоры, в том числе и со стороны нашего президента FIS, велись с представителями Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к следующему сезону, чтобы, возможно, были какие-то лицензии заработаны на Олимпийские игры. Но я уверена, что следующие Олимпийские игры с флагом и гимном нам никто не предложит», — добавила она.
Российские представители летних видов спорта сейчас допускаются к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, в то время как представители зимних видов лишены даже такой возможности.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.