Вяльбе рассказала о переговорах FIS с МОК о допуске российских спортсменов

«Мы работаем, мы не выведены за пределы этих организаций, коммуникация есть, Ассоциация лыжных видов спорта получает все документы от них, нам отвечают на наши письма и так далее, — сказала Вяльбе. — Но, наверное, олимпийским видам спорта, международным федерациям сложнее принимать решения, потому что они все должны находиться под МОК. И как МОК решит, так и делают».