Йоханнес Клебо рассказал, как провёл рождественские праздники со своей девушкой

«Я воздержался от рождественской еды. Это преимущество. Я ел курицу, рис и овощи. Смог хорошо тренироваться и получал как можно меньше дополнительных спортивных указаний. Отпраздновать Рождество в таком месте было здорово. Я не очень завидовал семье, так как дома был стол с рождественской ветчиной, рыбой и всем в таком духе. В канун Рождества я ел суши в девять часов вечера.



Было приятно провести некоторое время вместе. Мы долго спали, катались на лыжах и проводили по две тренировки в день. Здорово, что есть возможность отдохнуть по ходу сезона», — приводит слова Клебо VG.