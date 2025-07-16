Призер Олимпиады Гренвольд погиб после удара молнии

«Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного, так и для фристайл-сообщества. Эудун сделал блестящую карьеру в горных лыжах и ски-кроссе, а затем стал тренером сборной по ски-кроссу. Норвежская лыжная федерация также помнит его вклад в руководстве ассоциации. После Эудуна останется огромная пустота», — заявила президент федерации Тове Мо Дюрхауг.