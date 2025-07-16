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Призер Олимпиады Гренвольд погиб после удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады по ски-кроссу Гренвольд погиб после удара молнии.

Источник: Сайт Федерации лыжных видов спорта Норвегии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере фристайлист Эудун Гренвольд погиб после удара молнии, сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Инцидент произошел во время туристического похода 49-летнего спортсмена. После произошедшего спортсмена доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В ночь на среду спортсмен ушел из жизни.

«Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного, так и для фристайл-сообщества. Эудун сделал блестящую карьеру в горных лыжах и ски-кроссе, а затем стал тренером сборной по ски-кроссу. Норвежская лыжная федерация также помнит его вклад в руководстве ассоциации. После Эудуна останется огромная пустота», — заявила президент федерации Тове Мо Дюрхауг.

Гренволд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2010 года в ски-кроссе.