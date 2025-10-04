Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию — скандинавы уперлись

Когда решат?

Источник: РИА "Новости"

До старта лыжного Кубка мира меньше двух месяцев, а российские спортсмены не знают, допустят их к турнирам или нет.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) так и не определилась — единственная из зимних.

Допуск (пусть и с ограничениями) дали фигуристам, конькобежцам, шорт-трекистам и ски-альпинистам — остальные возвращать наших спортсменов не захотели, на ближайший сезон это решено.

А вот FIS медлит — из-за этого подвис вопрос не только по лыжникам, но и по двоеборцам, прыгунам с трамплина, горнолыжникам, сноубордистам и фристайлистам (все они входят в «большую» федерацию).

Когда же вопрос решится?

Источник: РИА "Новости"

Почему так долго? Внутри FIS много споров

FIS рассматривает российский вопрос почти на каждой встрече, но никак не может хоть что-то придумать. Последнее заседание прошло в конце сентября — по слухам, там готовы были вынести вердикт, но опять не договорились.

Почему? У совета FIS нет общего мнения или сильного большинства ни за одно из решений. Скандинавские страны выступают резко против, но есть и те, кто за возвращение наших лыжников.

«Вопрос обсуждался. Конечно, есть разные точки зрения, однако нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия. Резких разногласий нет, но некоторые мнения различаются в зависимости от географии, степени вовлеченности и участия в организации соревнований. Это была долгая дискуссия. Можно сказать, что некоторые страны [на заседании Совета] высказались очень четко, а некоторые — не так многословны. Вот позиция скандинавских стран была очень понятной», — говорила глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.

Источник: AP 2024

FIS колеблется и не может собрать все за и против.

Говорят, тянут еще и потому, что надеются на какой-то позитив в ситуации с Украиной — тогда и решение принять будет легче. Но откладывать бесконечно не получится.

А шансы есть? За нас — МОК и босс FIS Элиаш

Понятно, что если бы в FIS склонялись к недопуску, то давно бы объявили: бан продлен, нейтральных лыжников на Олимпиаде не будет.

Промедление, скорее, хороший знак. Еще за нас играют три фактора:

1) МОК недавно подтвердил, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Милане на тех же условиях, которые были в Париже.

2) Международный паралимпийский комитет (МПК) и вовсе вернул наших спортсменов с флагом и гимном. На остальной спорт это, конечно, не влияет, но все равно момент позитивный, который может придать смелости FIS.

3) Глава FIS Йохан Элиаш точно не против россиян на Играх.

Источник: AP 2024

Об этом он говорил не раз.

«Оглядываясь назад на парижский опыт с индивидуальными спортсменами, можно сказать, что эта программа работает очень хорошо, и я думаю, что это очень важно, потому что ни один спортсмен не может выбирать, где он родился.

Спортсмены никогда не должны использоваться в политических целях, поэтому я считаю, что в рамках этой программы мы должны убедиться, что и для других спортсменов это очень важно. Я верю в эту программу, мы должны быть уверены в том, что все федерации по зимним видам спорта адаптируют ее к Олимпиаде в Италии», — это его речь из января-2025 с сессии МОК.

А в марте Элиаш подтверждал, что мнение МОК для него будет решающим: «Мы всегда следовали политике МОК, и мы продолжим делать это. Это означает, что мы посмотрим, что будет рекомендовано международным федерациям».

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт считает, что глава FIS намерен добиться своего: «Его цель — участие российских лыжников в Милане. Однако он все еще не получил необходимой поддержки, так что время у него на исходе».

Все было бы гораздо проще, если бы решал только Элиаш.

Кто против? Скандинавы создали коалицию

Главные противники нашего допуска — скандинавы. Люди из Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран создали в совете FIS коалицию, причем не только против россиян, но и против самого Элиаша.

Этой зимой во время ЧМ-2025 Норвегия с единомышленниками даже пыталась устроить в FIS переворот — составила коллективное письмо с призывом отстранить Элиаша от должности (якобы он утратил лидерские качества). Письмо подписали около десяти стран, но этого не хватило для отставки шведа.

Но очевидно, что позиция скандинавов в совете сильна — в виде спорта, большинство турниров которого проходят в Норвегии, Швеции и Финляндии, а спортсмены из этих стран всегда в топе.

Источник: Соцсети

Туве Мо Дюрхауг не скрывает позицию: «Норвежская лыжная федерация не хочет, чтобы спортсмены или представители из России и Беларуси участвовали в Олимпиаде, даже если они соответствуют строгим требованиям, установленным МОК.

С самого начала боевых действий на Украине мы занимали абсолютно четкую позицию, и ситуация не изменилась. Действия России все еще требуют недопуска всех спортсменов к международным соревнованиям.

К сожалению, мы вынуждены подчиниться этому решению, но будем четко выражать свое несогласие во всех международных диалогах. Особенно внутри FIS и в Совете FIS. Мы также запросим больше информации относительно оценки и выводов МОК».

Характерно, что босс ФЛГР Елена Вяльбе не дает комментариев по этой теме с июля — ни привычных резких, радикальных, ни любых других. В каком-то смысле это тоже хороший знак для нас.

Источник: ТАСС

«Ситуация в мире не изменилась». Спортсмены угрожают бойкотом

Скандинавские лыжники тоже не хотят снова соревноваться с россиянами.

Шведка Линн Сван даже подумывает о бойкоте: «Ситуация в мире не изменилась, поэтому мне неприятно, что люди колеблются в этом вопросе. Если вы спросите меня здесь и сейчас, я отвечу, что не хочу (с ними) соревноваться. Не знаю, как буду себя чувствовать, если выйду на старт Олимпиады, а они будут там. Возможно, я буду в отличной форме, а я никогда не выигрывала чемпионскую медаль. Я могу только надеяться, что у меня хватит выдержки в такой ситуации».

Источник: AP 2024

Майя Далквист согласна: «Мне не хотелось бы с ними соревноваться».

Как и Эдвин Ангер: «Я это вообще не поддерживаю. Нам их не хватает, потому что он очень хороши в лыжных гонках. Но существуют другие вещи, которые намного больше спорта».

Норвежец Йоханнес Клэбо скучает по гонкам с Александром Большуновым, но на Олимпиаде его не видит: «С ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным».

Источник: AP 2024

У Эрика Валнеса похожее мнение: «Тут двоякая ситуация: с одной стороны, мы скучаем по россиянам, по соперничеству с ними. С другой стороны, наша позиция по поводу мировой политики не изменилась. У нас ведь нет никакой власти насчет этого, так что нам остается только ждать. Но лучшее для всех было бы, если бы они прекратили боевые действия. Просто и понятно. Им надо перестать валять дурака, и тогда они смогут вернуться на лыжню».

Харальд Амундсен вообще не хочет видеть Россию в спорте: «Российские спортсмены выступают в других видах, и мне это кажется немного странным. Теннис — это ведь мировой вид спорта, там играют российские игроки, а на трибунах сидят знаменитости. В принципе, я считаю это немного странным — вроде бы допускается участие в каких-то видах, но не в лыжах. Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта».

Открыто поддерживают нас пока только итальянцы. Например, Федерико Пеллегрино: «Как я и говорил с самого начала, я считаю, что спортсмены из всех стран должны иметь возможность соревноваться, потому что спорт должен объединять людей».

А как отбираться на Игры?

Но даже если FIS вернет наших, то в Милан-2026 максимум поедут двое: мужчина и женщина.

Основной отбор на Олимпиаду закончился — квоты раздали по итогам прошлого сезона (в котором мы, разумеется, не участвовали).

Осталось разыграть 10 дополнительных квот — для этого нужно показать результат на первых этапах Кубка мира — строго до 18 января. В этот период укладываются этапы в Руке (Финляндия), Тронхейме (Норвегия), Давосе (Швейцария) и весь «Тур де Ски» в Италии.

Норматив там номинальный, главное — выйти на старт и финишировать.

Источник: РИА "Новости"

От страны такую квоту может получить только один лыжник/лыжница. И вряд ли отдельно для России FIS придумает особые правила.

Пока основных трудности две (не считая допуска).

Первая — визы. Попасть в Финляндию и Норвегию будет непросто даже с разрешением от FIS, по Давосу тоже непонятно. Пока самым реальным вариантом видится Италия, где к россиянам точно лояльны (прошлой зимой Большунов там даже соревновался).

Вторая проблема — заявка. ФЛГР надо выбирать сверхнадежных кандидатов — тех, кто пройдет двойной фильтр: кандидатам предстоят проверки сначала от FIS, а потом (перед Олимпиадой) от МОК.

Непростая задача для Вяльбе и ФЛГР, учитывая крайне размытые критерии допуска спортсменов — особенно в части посещения мероприятий, высказываний, поведения в соцсетях. Даже условное «не то» (с точки зрения МОК) фото может стать поводом для отказа.

В фигурном катании не пустили пару и танцевальный дуэт из России (и на запасных поменять не дали), перед Парижем-2024 рабочая группа МОК зарубила половину сборной.

Как выбрать «безопасного» кандидата?

Когда дедлайн?

Новый ориентир — 21 октября. Скорее всего, в этот день FIS что-то решит — отбор на Олимпиаду проходит через этапы Кубка мира, а сезон стартует 28 ноября.

Но в идеале заявки на участие надо подать до 1 ноября (по документам — это официальный старт первого периода Кубка мира): нужно же определиться с размещением, перелетами, получить визы, да много всего.

Источник: РИА "Новости"

Вообще-то, команды отсылают предварительные заявки за 8 недель до первого старта — здесь наши уже не успевают, но понятно, что FIS пойдет навстречу, если все-таки решит вопрос позитивно для России.

В теории могут дотянуть до «Тур де Ски» (28 декабря — 4 января) — там как раз у наших больше всего шансов выступить, но это будет крайний вариант.

Ждем?

Автор: Антон Пилясов

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше