Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию — скандинавы уперлись

До старта лыжного Кубка мира меньше двух месяцев, а российские спортсмены не знают, допустят их к турнирам или нет.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) так и не определилась — единственная из зимних.
Допуск (пусть и с ограничениями) дали фигуристам, конькобежцам, шорт-трекистам и ски-альпинистам — остальные возвращать наших спортсменов не захотели, на ближайший сезон это решено.
А вот FIS медлит — из-за этого подвис вопрос не только по лыжникам, но и по двоеборцам, прыгунам с трамплина, горнолыжникам, сноубордистам и фристайлистам (все они входят в «большую» федерацию).
Когда же вопрос решится?
Почему так долго? Внутри FIS много споров
FIS рассматривает российский вопрос почти на каждой встрече, но никак не может хоть что-то придумать. Последнее заседание прошло в конце сентября — по слухам, там готовы были вынести вердикт, но опять не договорились.
Почему? У совета FIS нет общего мнения или сильного большинства ни за одно из решений. Скандинавские страны выступают резко против, но есть и те, кто за возвращение наших лыжников.
«Вопрос обсуждался. Конечно, есть разные точки зрения, однако нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия. Резких разногласий нет, но некоторые мнения различаются в зависимости от географии, степени вовлеченности и участия в организации соревнований. Это была долгая дискуссия. Можно сказать, что некоторые страны [на заседании Совета] высказались очень четко, а некоторые — не так многословны. Вот позиция скандинавских стран была очень понятной», — говорила глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.
FIS колеблется и не может собрать все за и против.
Говорят, тянут еще и потому, что надеются на какой-то позитив в ситуации с Украиной — тогда и решение принять будет легче. Но откладывать бесконечно не получится.
А шансы есть? За нас — МОК и босс FIS Элиаш
Понятно, что если бы в FIS склонялись к недопуску, то давно бы объявили: бан продлен, нейтральных лыжников на Олимпиаде не будет.
Промедление, скорее, хороший знак. Еще за нас играют три фактора:
1) МОК недавно подтвердил, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Милане на тех же условиях, которые были в Париже.
2) Международный паралимпийский комитет (МПК) и вовсе вернул наших спортсменов с флагом и гимном. На остальной спорт это, конечно, не влияет, но все равно момент позитивный, который может придать смелости FIS.
3) Глава FIS Йохан Элиаш точно не против россиян на Играх.
Об этом он говорил не раз.
«Оглядываясь назад на парижский опыт с индивидуальными спортсменами, можно сказать, что эта программа работает очень хорошо, и я думаю, что это очень важно, потому что ни один спортсмен не может выбирать, где он родился.
Спортсмены никогда не должны использоваться в политических целях, поэтому я считаю, что в рамках этой программы мы должны убедиться, что и для других спортсменов это очень важно. Я верю в эту программу, мы должны быть уверены в том, что все федерации по зимним видам спорта адаптируют ее к Олимпиаде в Италии», — это его речь из января-2025 с сессии МОК.
А в марте Элиаш подтверждал, что мнение МОК для него будет решающим: «Мы всегда следовали политике МОК, и мы продолжим делать это. Это означает, что мы посмотрим, что будет рекомендовано международным федерациям».
Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт считает, что глава FIS намерен добиться своего: «Его цель — участие российских лыжников в Милане. Однако он все еще не получил необходимой поддержки, так что время у него на исходе».
Все было бы гораздо проще, если бы решал только Элиаш.
Кто против? Скандинавы создали коалицию
Главные противники нашего допуска — скандинавы. Люди из Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран создали в совете FIS коалицию, причем не только против россиян, но и против самого Элиаша.
Этой зимой во время ЧМ-2025 Норвегия с единомышленниками даже пыталась устроить в FIS переворот — составила коллективное письмо с призывом отстранить Элиаша от должности (якобы он утратил лидерские качества). Письмо подписали около десяти стран, но этого не хватило для отставки шведа.
Но очевидно, что позиция скандинавов в совете сильна — в виде спорта, большинство турниров которого проходят в Норвегии, Швеции и Финляндии, а спортсмены из этих стран всегда в топе.
Туве Мо Дюрхауг не скрывает позицию: «Норвежская лыжная федерация не хочет, чтобы спортсмены или представители из России и Беларуси участвовали в Олимпиаде, даже если они соответствуют строгим требованиям, установленным МОК.
С самого начала боевых действий на Украине мы занимали абсолютно четкую позицию, и ситуация не изменилась. Действия России все еще требуют недопуска всех спортсменов к международным соревнованиям.
К сожалению, мы вынуждены подчиниться этому решению, но будем четко выражать свое несогласие во всех международных диалогах. Особенно внутри FIS и в Совете FIS. Мы также запросим больше информации относительно оценки и выводов МОК».
Характерно, что босс ФЛГР Елена Вяльбе не дает комментариев по этой теме с июля — ни привычных резких, радикальных, ни любых других. В каком-то смысле это тоже хороший знак для нас.
«Ситуация в мире не изменилась». Спортсмены угрожают бойкотом
Скандинавские лыжники тоже не хотят снова соревноваться с россиянами.
Шведка Линн Сван даже подумывает о бойкоте: «Ситуация в мире не изменилась, поэтому мне неприятно, что люди колеблются в этом вопросе. Если вы спросите меня здесь и сейчас, я отвечу, что не хочу (с ними) соревноваться. Не знаю, как буду себя чувствовать, если выйду на старт Олимпиады, а они будут там. Возможно, я буду в отличной форме, а я никогда не выигрывала чемпионскую медаль. Я могу только надеяться, что у меня хватит выдержки в такой ситуации».
Майя Далквист согласна: «Мне не хотелось бы с ними соревноваться».
Как и Эдвин Ангер: «Я это вообще не поддерживаю. Нам их не хватает, потому что он очень хороши в лыжных гонках. Но существуют другие вещи, которые намного больше спорта».
Норвежец Йоханнес Клэбо скучает по гонкам с Александром Большуновым, но на Олимпиаде его не видит: «С ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным».
У Эрика Валнеса похожее мнение: «Тут двоякая ситуация: с одной стороны, мы скучаем по россиянам, по соперничеству с ними. С другой стороны, наша позиция по поводу мировой политики не изменилась. У нас ведь нет никакой власти насчет этого, так что нам остается только ждать. Но лучшее для всех было бы, если бы они прекратили боевые действия. Просто и понятно. Им надо перестать валять дурака, и тогда они смогут вернуться на лыжню».
Харальд Амундсен вообще не хочет видеть Россию в спорте: «Российские спортсмены выступают в других видах, и мне это кажется немного странным. Теннис — это ведь мировой вид спорта, там играют российские игроки, а на трибунах сидят знаменитости. В принципе, я считаю это немного странным — вроде бы допускается участие в каких-то видах, но не в лыжах. Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта».
Открыто поддерживают нас пока только итальянцы. Например, Федерико Пеллегрино: «Как я и говорил с самого начала, я считаю, что спортсмены из всех стран должны иметь возможность соревноваться, потому что спорт должен объединять людей».
А как отбираться на Игры?
Но даже если FIS вернет наших, то в Милан-2026 максимум поедут двое: мужчина и женщина.
Основной отбор на Олимпиаду закончился — квоты раздали по итогам прошлого сезона (в котором мы, разумеется, не участвовали).
Осталось разыграть 10 дополнительных квот — для этого нужно показать результат на первых этапах Кубка мира — строго до 18 января. В этот период укладываются этапы в Руке (Финляндия), Тронхейме (Норвегия), Давосе (Швейцария) и весь «Тур де Ски» в Италии.
Норматив там номинальный, главное — выйти на старт и финишировать.
От страны такую квоту может получить только один лыжник/лыжница. И вряд ли отдельно для России FIS придумает особые правила.
Пока основных трудности две (не считая допуска).
Первая — визы. Попасть в Финляндию и Норвегию будет непросто даже с разрешением от FIS, по Давосу тоже непонятно. Пока самым реальным вариантом видится Италия, где к россиянам точно лояльны (прошлой зимой Большунов там даже соревновался).
Вторая проблема — заявка. ФЛГР надо выбирать сверхнадежных кандидатов — тех, кто пройдет двойной фильтр: кандидатам предстоят проверки сначала от FIS, а потом (перед Олимпиадой) от МОК.
Непростая задача для Вяльбе и ФЛГР, учитывая крайне размытые критерии допуска спортсменов — особенно в части посещения мероприятий, высказываний, поведения в соцсетях. Даже условное «не то» (с точки зрения МОК) фото может стать поводом для отказа.
В фигурном катании не пустили пару и танцевальный дуэт из России (и на запасных поменять не дали), перед Парижем-2024 рабочая группа МОК зарубила половину сборной.
Как выбрать «безопасного» кандидата?
Когда дедлайн?
Новый ориентир — 21 октября. Скорее всего, в этот день FIS что-то решит — отбор на Олимпиаду проходит через этапы Кубка мира, а сезон стартует 28 ноября.
Но в идеале заявки на участие надо подать до 1 ноября (по документам — это официальный старт первого периода Кубка мира): нужно же определиться с размещением, перелетами, получить визы, да много всего.
Вообще-то, команды отсылают предварительные заявки за 8 недель до первого старта — здесь наши уже не успевают, но понятно, что FIS пойдет навстречу, если все-таки решит вопрос позитивно для России.
В теории могут дотянуть до «Тур де Ски» (28 декабря — 4 января) — там как раз у наших больше всего шансов выступить, но это будет крайний вариант.
Ждем?
Автор: Антон Пилясов