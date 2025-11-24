Ричмонд
Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

С 28 по 30 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

1-й этап.

Рука, Финляндия.

Расписание трансляций.

28 ноября, пятница.

12:30 — женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль.

15:15 — мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль.

29 ноября, суббота.

10:55 — женщины, спринт, классический стиль, квалификация.

11:30 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация.

13:25 — женщины, спринт, классический стиль, финал.

13:50 — мужчины, спринт, классический стиль, финал.

30 ноября, воскресенье.

12:00 — мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль.

13:45 — женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал — в Лейк-Плэсиде в марте.