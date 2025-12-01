От любви до ненависти. Заслужил ли Большунов нынешнюю травлю?

Значит ли все это, что разгневанный чемпион теперь имеет моральное право устраивать террор на лыжне? Конечно, нет, но по-человечески понять Большунова можно. В конце концов, потасовки в контактных гонках случаются регулярно. Но в них обычно участвуют ноунеймы, и это не имеет резонанса. А с Сан Саныча как со знаменитого спортсмена — особый спрос. И если он не выдерживает давления и срывается, это достойно огромного сожаления. Но и травля — тоже не вариант, ведь она никогда не заканчивалась ничем хорошим. Большунов — замкнутый человек не в силу гордыни или звездной болезни, а из-за своего психотипа. Рефлексирующие люди очень остро реагируют на хейт. Так что нынешнее «коллективное осуждение» вряд ли даст воспитательный эффект, а вот сломать человека может.