От любви до ненависти. Заслужил ли Большунов нынешнюю травлю?

Одной из интриг сезона, стартовавшего в отечественных лыжных гонках, должно было стать соперничество обладателя почти всех возможных титулов Александра Большунова с самым ярким представителем нового поколения — Савелием Коростелевым. Если бы Россия, как ожидалось, получила одну квоту на Олимпиаду-2026, она точно не ушла бы Сан Санычу автоматически, несмотря на весь его авторитет. Прошлой весной 22-летний соперник трехкратного олимпийского чемпиона выиграл у лидера сборной общий зачет Кубка страны. Ну, а в межсезонье Савелий наверняка стал еще сильнее.
Однако квоты на Игры в итоге нет, а «борьба престолов» на первом официальном старте приняла неожиданный оборот. Большунов попал в жуткий скандал с избиением соперника, причем пострадавшим оказался Александр Бакуров, который тренируется в одной группе с Коростелевым.
Так что теперь противоборство приобрело новые оттенки, с разговорами о «мести». Сан Саныч из-за нежелания признать эмоциональный срыв и извиниться в глазах многих болельщиков резко превратился в «плохого парня». А соперничество с ним Савелия — это уже чуть ли не борьба добра со злом. Тем более что в эмоциональном плане угрюмый Большунов и открытый Коростелев — это лед и пламень.
Эмоции перехлестывают через край
Один из немногих позитивных выводов после скандала в Кировске — Большунов, несмотря ни на что, не утратил соревновательный драйв. Лыжи ему точно не безразличны, и он не отбывает номер даже в самых малозначительных гонках. Казалось бы, что может значить для спортсмена с его регалиями результат полуфинала спринта на этапе Кубка страны? Итоги этой гонки через пару дней наверняка забыли бы даже ее участники. А вот Сан Саныч ради них полез в драку, рискуя и репутацией, и деньгами. Конечно, тут был момент острой реакции на несправедливость и некорректное (как показалось звездному лыжнику) поведение соперника. Но все-таки Большунов — взрослый мужчина и опытный спортсмен, чтобы действовать на одних рефлексах. И говорил в нем наверняка не инстинкт хулигана, а обида за свой результат.
Сан Саныча сейчас очень легко осудить (что с улюлюканьем и делают многие его коллеги и недавние фанаты), гораздо сложнее понять. Хотя у любого нас наверняка найдутся знакомые, которые категорически не умеют проигрывать. Большунов — из таких, это часть его натуры и чемпионского характера. Подобным людям сложно управлять собственным гневом, а в свете того, что навалилось в последнее время на лидера нашей сборной, нет ничего неожиданного, если эмоции перехлестывают через край. Постоянные болезни и травмы, из-за которых потеряна большая часть прошлого сезона… Понимание, что даже в случае допуска на мировую арену в нейтральном статусе, скорее всего, откажут… Ситуация с разрушенным домом родителей в Брянской области… Все это точно не способствовало погружению звездного лыжника в состояние дзен.
Значит ли все это, что разгневанный чемпион теперь имеет моральное право устраивать террор на лыжне? Конечно, нет, но по-человечески понять Большунова можно. В конце концов, потасовки в контактных гонках случаются регулярно. Но в них обычно участвуют ноунеймы, и это не имеет резонанса. А с Сан Саныча как со знаменитого спортсмена — особый спрос. И если он не выдерживает давления и срывается, это достойно огромного сожаления. Но и травля — тоже не вариант, ведь она никогда не заканчивалась ничем хорошим. Большунов — замкнутый человек не в силу гордыни или звездной болезни, а из-за своего психотипа. Рефлексирующие люди очень остро реагируют на хейт. Так что нынешнее «коллективное осуждение» вряд ли даст воспитательный эффект, а вот сломать человека может.
Ответить хейтерам на лыжне
В конце концов, ничего ужасного не произошло. На лыжной трассе Кировска никто никого не убил и даже ничего не сломал. Гематомы Александра Бакурова заживут через пару недель. И если 22-летний спринтер пропустит пару этапов Кубка страны, вряд ли это сильно повлияет на расклады в общем зачете. Большунов, конечно, за свой срыв должен получить от ФЛГР 2 декабря чувствительную дисквалификацию и штраф. Но главное наказание он уже заработал — лишился любви и уважения тысяч болельщиков. Если «битва года» между Александром и Савелием теперь не сорвется, симпатии многих окажутся на стороне юного таланта. Впрочем, и значение Сан Саныча для наших лыжных гонок невозможно перечеркнуть всего одним некрасивым поступком.
Большунов радовал нас своими успехами с 2018 года, и даже раньше (если вспоминать юниорские времена). И это подло — полностью отказывать в поддержке гению, который потратил столько сил на прославление отечественного спорта. Драться олимпийскому чемпиону, конечно, надо прекращать, но у него есть все возможности, чтобы ответить хейтерам не словами, а на лыжне — как он любит и умеет.
Конечно, Коростелев — человек совершенно другого склада, практически полный антагонист Большунова. В развитии карьеры Савелию сильно помогла мать спортсмена — бронзовый призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева. Возможно, именно она научила своего сына не шарахаться от СМИ и правильно относиться к спортивным неудачам. У Большунова такого наставника, увы, не было. Его отец Александр Иванович — сельский житель и человек старой закалки. Как и тренер Юрий Бородавко, начинавший еще во времена Советского Союза.
Соперничество Коростелева и Большунова — это классическое противостояние разных поколений, в каждом из которых есть сильные и слабые стороны. Но, наблюдая за этой схваткой, нельзя забывать, что оба лыжника — это цвет сборной России, часть нашей спортивной семьи. А в семье принято поддерживать друг друга, несмотря на все особенности характера, странности, ошибки и срывы.
Автор: Олег Шамонаев