Спортивный арбитражный суд принял сторону Белорусского лыжного союза в деле против FIS

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжный союз выиграл дело против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Источник: РИА "Новости"

11 ноября 2025 года Белорусский лыжный союз подал апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от 21 октября относительно недопуска белорусских спортсменов к участию в соревнованиях FIS и отборе на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

26 ноября состоялись слушания по апелляционной жалобе, 2 декабря CAS вынес решение в пользу Белорусского лыжного союза. «Постановление Совета FIS от 21 октября 2025 года отменяется, поскольку оно запрещает выступать на признанных FIS соревнованиях белорусским спортсменам, которые удовлетворяют критериям Международного олимпийского комитета для участия в качестве индивидуальных нейтральных атлетов на зимних Олимпийских играх 2026 года».

Таким образом, белорусские лыжники и фристайлисты, которые соответствуют критериям МОК в качестве нейтральных спортсменов, должны быть допущены FIS для участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. Главный старт четырехлетия пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
