«Это большая победа России. К сожалению». В Европе злятся и негодуют из-за возвращения наших лыжников

В Финляндии вопрос вызвал скорее практическое беспокойство, чем моральное возмущение. Главный тренер финской сборной Теему Пасанен заявил, что сам не будет занимать принципиальной позиции, но его тревожит, как распределят квоты: «Полагаю, им достанется по одной квоте для мужчин и женщин, как у небольших стран. Но если россиянам дадут восемь мест, то их могут отнять у остальных. Надеюсь, не дойдет до того, что будут отбирать что-то у других стран», — заявил Пасанен в разговоре с Iltalehti.