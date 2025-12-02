«Это большая победа России. К сожалению». В Европе злятся и негодуют из-за возвращения наших лыжников

2 декабря министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о крупном успехе России: Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе. Паралимпийцев и вовсе возвращают на общих основаниях — с флагом и гимном.
В Европе это решение встретили крайне негативно. Многие — напрямую или косвенно — называют его ошибкой.
Норвегия: удивлены, но не шокированы
В Норвегии, где с 5 по 7 декабря пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам и куда россияне в теории могли бы успеть, совсем не рады решению CAS. Обозреватель издания NRK Ян-Петтер Сальтведт недоволен: «Предстоит выяснить, сколько из них поедет на Олимпиаду, ведь им еще надо пройти проверку на нейтральность. Но так или иначе — для России это большая победа. К сожалению», — заявил Сальтведт.
Мэр Тронхейма Кент Ранум надеется, что на выходных россиян в его городе не будет: «Это решение разочаровывает. Я считаю неправильным допускать их, пока продолжается конфликт», — заявил Ранум NRK.
Президент Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дюрхауг тоже не в восторге: «Наша позиция тверда, но, разумеется, мы должны принять это решение. Пусть оно и было ожидаемым, я разочарована».
Швеция: обида и возмущение
В Швеции реакция оказалась еще резче. Генсек Шведской лыжной ассоциации Пернилла Бонде призналась в интервью SVT Sport: «Это досадно. У нас всегда была четкая позиция: россияне и белорусы не должны выступать. Но было предчувствие, что их могут вернуть, так что не скажу, что я удивлена. Это явно не к добру. Мы должны поддерживать Украину».
Член правления FIS от Швеции Карин Маттсон высказалась не менее жестко: «Это просто ужасно. Становится одновременно и очень обидно, и очень грустно, что нам придется страдать из-за этого решения. Нас должны были созвать на встречу, чтобы обсудить это», — заявила Маттсон в интервью Expressen.
Шведский лыжник Вильям Поромаа, который в 2022-м допускал бойкот в случае возвращения россиян, теперь осторожен: «Мне сложно высказаться. Это точно актуально? Может, решение поменяется через месяц, я не знаю. Думаю, чертовски опасно менять свое мнение. Но я ничего не имею против русских спортсменов, с ними всегда было приятно соревноваться, они всегда были хорошими людьми. В этом и прелесть», — заявил Поромаа.
Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла была лаконична: «С начала конфликта ничего не изменилось, а стало только хуже. Считаю решение неправильным», — заявила Калла Expressen.
При этом издание предоставило слово российской стороне — Вероника Степанова перефразировала астронавта Нила Армстронга: «Сегодняшнее решение стало небольшим шагом для отдельных лыжников, но гигантским скачком для всего лыжного мира».
Финляндия: тревога за квоты
В Финляндии вопрос вызвал скорее практическое беспокойство, чем моральное возмущение. Главный тренер финской сборной Теему Пасанен заявил, что сам не будет занимать принципиальной позиции, но его тревожит, как распределят квоты: «Полагаю, им достанется по одной квоте для мужчин и женщин, как у небольших стран. Но если россиянам дадут восемь мест, то их могут отнять у остальных. Надеюсь, не дойдет до того, что будут отбирать что-то у других стран», — заявил Пасанен в разговоре с Iltalehti.
Эксперт издания Yle, четырехкратная чемпионка мира Айно-Кайса Сааринен, настроена жестче: «Вроде бы сейчас ситуация ничем не отличается от 2022 года. Мне трудно понять, как такое решение могло быть принято. Если FIS не должен дискриминировать лыжников, то почему их отстраняли? Логика непонятна», — считает Сааринен.
Напомним, российские лыжники не участвовали в международных соревнованиях с 2022 года — FIS занимал одну из самых жестких позиций в мировом спорте, годами отказываясь выдавать нашим атлетам нейтральный статус.
Егор Сергеев